В Албании в комендантский час полицейский убил мужчину. Теперь в стране протесты: видео

В Тиране полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен албанцев, протестующих против убийства полицейским молодого человека. Об этом с места событий сообщает корреспондент Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

25-летний мужчина, которого албанские СМИ опознали как Клодиан Раша, был убит рано утром во вторник в результате того, что полиция назвала чрезмерным применением силы со стороны их сотрудника, который пытался остановить мужчину за нарушение комендантского часа.

Сначала в полиции заявили, что молодой человек не выполнил приказ остановиться, и что у него якобы было оружие. Но позже там уточнили, что пострадавший держал в руках какой-то предмет, а не оружие.

Протестующие в столице Албании требовали отставки министра внутренних дел, бросали различные предметы в здание министерства и поджигали рождественские елки. Полиция использовала слезоточивый газ. Два сотрудника полиции и журналист получили легкие ранения.

По сообщению агентства, сейчас подозреваемый в убийстве офицер арестован, начато расследование. В заявлении полиции говорится, что "использование полицейским оружия не соответствовало закону".

Ранее правительство Албании ввело различные меры, включая комендантский час, для предотвращения роста заболеваемости COVID-19.

Читайте также: "Зимние каникулы". Кабмин продлил карантин и одобрил локдаун с 8 по 24 января

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.