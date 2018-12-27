В Альпах cпасли мальчика, пробывшего под лавиной 40 минут

Иллюстративное фото:iStock/Global Images Ukraine

В Альпах спасли 12-летнего мальчика, который попал под лавину и пробыл под снегом 40 минут. Об этом сообщает BBC.

Имя мальчика не называют, он отдыхал с семьей на лыжном курорте La Plagne.

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По данным издания, мальчика снесло лавиной, когда он уже покидал лыжную трассу. Его нашла полицейская собака.

"Это чудо, потому что у мальчика не было специального устройства, облегчающего поиск жертв лавин. Шансы на выживание после 15 минут пребывания под снегом – мизерные", - отметил один из спасателей.

Мальчика госпитализировали в местную больницу с переломом ноги.

13 февраля 2017 года рядом с горнолыжным курортом Тинь во французских Альпах сошла лавина. По предварительным данным, погибли не менее четырех человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.