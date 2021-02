В Альпах мужчина семь дней пролежал со сломанной ногой: пес помог ему выжить – видео

В итальянских Альпах мужчина отправился в поход со своей собакой. Во время путешествия он упал и сломал ногу, проведя семь дней на открытом воздухе. Его обнаружили спасатели на вертолете. Об этом сообщает пресс-центр местной службы спасения.

Спасатели отправились на его поиски из-за девушки, которая уведомила их, что он не вернулся из похода. В подобные походы он ходил и раньше, останавливаясь в горных хижинах и временных убежищах.

Мужчину нашли на высоте 700 метров, он был покрыт листьями и фольгированным одеялом. Он был голоден и хотел пить. По его словам, ему удалось выжить благодаря компании собаки. 33-летнего мужчину госпитализировали.

#FriuliVeneziaGiulia, Venzone: un trentatreenne di Trieste è stato tratto in salvo questa mattina nelle Prealpi Giulie dopo aver trascorso, ferito, sette notti in quota all'addiaccio. Qui i dettagli dell'intervento e come l'uomo è riuscito a sopravvivere: https://t.co/jz7wAplqCf pic.twitter.com/MWCINTDaax