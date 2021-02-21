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В Альпах мужчина семь дней пролежал со сломанной ногой: пес помог ему выжить – видео

21.02.2021, 11:45
В Альпах мужчина семь дней пролежал со сломанной ногой: пес помог ему выжить – видео - Фото
Альпы (Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON)

В итальянских Альпах мужчина отправился в поход со своей собакой. Во время путешествия он упал и сломал ногу, проведя семь дней на открытом воздухе. Его обнаружили спасатели на вертолете. Об этом сообщает пресс-центр местной службы спасения. 

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Спасатели отправились на его поиски из-за девушки, которая уведомила их, что он не вернулся из похода. В подобные походы он ходил и раньше, останавливаясь в горных хижинах и временных убежищах. 

Мужчину нашли на высоте 700 метров, он был покрыт листьями и фольгированным одеялом. Он был голоден и хотел пить. По его словам, ему удалось выжить благодаря компании собаки. 33-летнего мужчину госпитализировали. 

Владислав Сердюк
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собака мужчина перелом Альпы
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