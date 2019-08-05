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В Австралии впервые применили новый закон об эвтаназии

В Австралии впервые применили новый закон об эвтаназии - Фото
Фото: скриншот из видео
05.08.2019, 11:22

61-летняя Керри Робертсон болела раком молочной железы, начиная с 2010 года. Смертельный диагноз позволил ей применить новый закон об эвтаназии

Австралийка Керри Робертсон стала первым человеком в стране, воспользовавшимся новым законом об эвтаназии, действующим только в штате Виктория - уйдя из жизни в доме престарелых под контролем врачей и в окружении семьи. Об этом сообщает BBC.

Керри Робертсон диагностировали рак молочной железы в 2010 году, со временем недуг распространился на ее кости, легкие, мозг и печень.

По словам ее семьи, женщина решила прекратить химиотерапию и лучевое облучение в марте 2019 года, после того, как побочные эффекты и боль стали "невыносимыми". 

После 26-дневного административного процесса, ей предоставили разрешение воспользоваться законом об эвтаназии, который действует только в штате Виктория. 

"Мы были рядом с ней. Дэвид Боуи играл на заднем плане, она была окружена любовью", - сказала ее дочь Николь Робертсон. 

"Для меня это важнейшая часть: осознание того, что мы сделали все возможное, чтобы сделать ее жизнь счастливой, а смерть комфортной", - подытожила Николь. 

Новым законом об эвтаназии могут воспользоваться только смертельно больные пациенты. Закон предусматривает 68 разнообразных ограничителей и требует трижды написать заявление с просьбой об эвтаназии. Пациент должен быть старше 18 лет, а врачи должны подтвердить, что больному остается менее 6 месяцев жизни. 

Ранее 104-летний австралиец умер в результате эвтаназии в Швейцарии

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Австралия эвтаназия
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