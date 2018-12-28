В Бангладеш перед выборами оставят людей с 2G-интернетом — СМИ

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Перед национальными выборами, которые состоятся послезавтра, 30 декабря, власти Бангладеш приказали выключить высокоскоростные 4G- и 3G-сервисы для пользователей мобильного интернета. Об этом со ссылкой на распоряжение местного регулятора пишет The Daily Star.

Бангладешская телекоммуникационная комиссия по регулированию разослала соответствующие письма операторам мобильной связи в стране.

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На сайте этого ведомства нет никакого подобного распоряжения.

Люди не смогут стримить или загружать видео/картинки.

"Использование мессенджеров также будет почти невозможно из-за низкой скорости сети", - пишет издание.

Как пишет Reuters, сегодня утром их корреспондент все еще мог использовать 4G-сервисы.