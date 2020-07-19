В Беларуси нашли одного из-за самых разыскиваемых людей мира – Bellingcat

Расследователи пишут, что экс-директор Wirecard Марсалек интересен для нескольких западных спецслужб из-за его возможных связей с разведкой РФ

Экс-операционный директор компании Wirecard, которая фигурирует в скандале на 2 млрд евро, 40-летний австриец Ян Марсалек, вероятно, находится в Беларуси. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, Der Spiegel и the Insider.

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18 июня Wirecard объявила о несостоятельности после того, как в ее бухгалтерском балансе была обнаружена дыра в $2 млрд. Марсалека отстранили и объявили в международный розыск. Ссылаясь на беларусские миграционные базы, расследователи пишут, что он улетел на частном самолете в Витебск через Таллинн и Минск, став одним из самых разыскиваемых людей мира.

Журналисты полагают, что австриец пока не покинул город. В частности, в одной из бесед с экс-коллегой он говорил, что находится в стране, "где у власти уже 25 лет находятся одни и те же люди".

В издании пишут, что для побега Марсалек инсценировал, будто улетел на Филиппины. Однако миграционные данные оказались сфальсифицированными.

Марсалек представляет интересы для как минимум трех западных спецслужб из-за его возможных связей с российской разведкой, отмечают расследователи.

В The Insider пишут, что Wirecard занималась платежными переводами, работая с высокорисковыми клиентами: нелегальными казино и порносайтами. А судя по той информации, которая появляется о Марсалеке, именно эта компания могла заниматься денежными переводами для финансирования российских ЧВК в Африке, - сообщают в издании.

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За последние 10 лет австриец более 60 раз летал в РФ по шести разным паспортам (в Австрии позволено иметь несколько), отмечают в Bellingcat. Также он въезжал по другим проездным документам, данные о которых удалены из миграционных баз. В том числе он пересекал границу по "дипломатическому паспорту негражданина", который не выдает ни одна европейская страна. Кроме того, в базе ФСБ есть данные до 2018 года о его рейсах в другие страны, чего обычно не делают в отношении рядовых иностранцев.

По данным журналистов, Марсалек с 2015 года работал над проектами в Ливии, сотрудничая с российскими и европейскими чиновниками по плану "гуманитарного восстановления", который западные наблюдатели рассматривают как проект по созданию ЧВК для защиты бизнеса в стране.

Советником же австрийца по Ливии был российский эксперт по арабскому миру россиянин Андрей Чупрыгин, которого западные спецслужбы считают бывшим старшим офицером ГРУ, поддерживающим тесные связи с разведывательным сообществом.

В издании также сообщают, что Марсалек передавал секретную информацию и геополитические советы Австрийско-российскому обществу дружбы и лояльной к РФ правой Австрийской партии свободы.

Кроме того, отмечается, что Марсалек рассказывал о визите в контролируемую военными РФ сирийскую Пальмиру в 2017 году. Он также раскрыл своим деловым партнерам в Лондоне четыре секретных отчета Организации по запрещению химического оружия после отравления экс-шпиона РФ Скрипаля в Солсбери и утверждал, что имеет формулу яда Новичок, который применяли при химической атаке.

Официальные органы Австрии, России, Беларуси и других государств пока не комментировали информацию расследователей.

В 2019 году Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Затем несоответствия были обнаружены и в данных отделений в ОАЭ и Ирландии. Общая сумма недостатка финансов - 2 млрд евро.

18 июня 2020 года топ-менеджмент Wirecard, включая Яна Марсалека, был уволен . Гендиректор компании Маркус Браун был арестован по обвинению в фальсификации отчетности и манипулировании рынком.

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Марк Сировой

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