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17.10.2018, 21:10

В Беларуси запретили служить священнику, критиковавшего главу РПЦ

В Беларуси запретили служить священнику, критиковавшего главу РПЦ - Фото
Академия Кирилл Владимир

Иерей выложил в Facebook фото автомобиля патриарха Кирилла и его охранников, чем, по мнению БПЦ, "посеял в сердцах людей ненависть и вражду"

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Белорусская православная церковь на год запретила в служении минского священника Александра Шрамко за опубликованные в Facebook фото автомобиля патриарха Кирилла и его охранников. Об этом в соцсети сообщил сам клирик.

В БПЦ аргументируют свое решение "нарушением иерейской присяги, клятвопреступлением и систематической публикацией в СМИ сообщений, порочащих Церковь и сеющих в сердцах людей ненависть и вражду". 

Фото: facebook/alexander.shramko

Сообщается, что решение Церкви будет действительно по крайней мере год. Дальнейшая судьба иерея решится на епархиальном совете.

13 октября иерей Александр Шрамко опубликовал в Facebook фотографии автомобиля патриарха Кирилла с номерным знаком 0002, а также фото его охранников. Более того, священник раскритиковал главу РПЦ за то, что он проигнорировал собравшихся прихожан: "Тебя ждут не один час на улице, так почему не дать им минимальный живой контакт? Они будут весь вечер стоять на улице, довольствуясь трансляцией на экране. Почему нужно подкатывать на машине к самим воротам собора, даже не оборачиваясь на народ?"

Также священник отметил, что фактически решению БПЦ нет никакого церковно-правового обоснования. Кроме того, не указан конкретный срок действия решения, ведь "указание "на столько-то лет (месяцев)" означает снятие прещения по окончании срока. А если священник "пребывает нераскаянным", то "срок прещения может быть продлен отдельным указом".

Ранее сообщалось, что в Минске, 15 октября, прошел синод РПЦ, на котором российская церковь решила разорвать общение со Вселенским патриархатом.

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Теги: священник, патриарх кирилл, рпц, бпц, запрет в служении
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