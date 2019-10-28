В Бельгии правительство впервые возглавила женщина

Софи Вильмес (фото - EPA)

Король Бельгии Филипп 27 октября назначил исполняющей обязанности премьер-министра страны Софи Вильмес, министра по делам бюджета и госслужбы, она стала первой женщиной, которая возглавила правительство королевства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вильмес сменит на этой должности лидера партии Реформаторское движение Шарля Мишеля. Его избрали председателем Европейского совета, он приступит к своим обязанностям с 1 декабря.

Вильмес принадлежит к политикам-либералам.

"В декабре 2018 года в Бельгии разразился правительственный кризис. Консервативная националистическая партия Новый фламандский альянс (НФА) вышла из правящей коалиции из-за разногласий с главой правительства по миграционному пакту ООН. После этого в стране возникло правительство меньшинства, вынужденное опираться на голоса оппозиции в парламенте", - отмечается в сообщении.

Прошение Шарля Мишеля об отставке, поданное тогда же, приостановил король.

Издание напоминает, что парламентские выборы в мае 2019 года углубили раскол между фламандцами и валлонами - первые проголосовали за партии правого фланга, вторые предпочли левых. Большинство мест получила НФА, которую поддержали около 16% проголосовавших. Крайне правая партия Фламандский интерес улучшила свои позиции, набрав почти 12% голосов.