В Белграде состоялось шествие против Европрайда – с хоругвями и портретом Путина

В Белграде в воскресенье состоялось шествие в поддержку традиционных ценностей и против пропаганды ЛГБТ.

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Как сообщают местные СМИ, литию за спасение Сербии организовала Сербская православная церковь вместе с байкерским клубом "Ночные волки" к церковному празднику успения пресвятой Богородицы.

Участники шествия прошлись по центру Белграда с плакатами "Защитить семью" и "Держите руки подальше от наших детей", портретами российского диктатора Владимира Путина и сербского генерала Драголюба Михайловича (осужденного за военные преступления после Второй мировой войны, но реабилитированного в Сербии).

За сутки до этого марша президент Сербии Александр Вучич отменил проведение Европрайда, который должен был состояться в Белграде с 12 по 18 сентября.

Против его проведения выступали правые партии и Сербская православная церковь. Один из ее епископов даже выступил с угрозами против участников прайда: "Прокляну всех тех, кто будет организовывать и будет участвовать в этом… Если бы у меня было оружие, то и его применил бы".

Европрайд – международное событие, которое с 1992 года ежегодно проходит в разных городах Европы на основе концепции гей-прайда. В 2021 его принимал Копенгаген, в 2023 будет принимать Валетта.

Андрей Водяный

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