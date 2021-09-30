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В Белом доме похвалили GM и Ford, но не Tesla. Маск обвинил Байдена в предвзятости

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 13:17
В Белом доме похвалили GM и Ford, но не Tesla. Маск обвинил Байдена в предвзятости - Фото
Фото: EPA/Hannibal Hanschke

Глава компании Tesla Илон Маск раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за то, что на саммит руководителей автомобильной отрасли в Белый дом пригласили Ford, General Motors и Stellantis, но не Tesla. Об этом Маск заявил на конференции Code Conference в Беверли-Хиллз.

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"Во время саммита в Белом доме ни разу не упомянули Tesla, похвалили GM и Ford за революцию электромобилей. Может быть, немного предвзято. Не самая дружелюбная администрация. Кажется, она контролируется профсоюзами", – сказал Маск. 

По словам главы Tesla, он хотел бы видеть президента "более умеренным и центристским". 

"Я не хотел бы быть президентом. Звучит не очень весело", – добавил бизнесмен. 

Как сообщает The Verge, представителей Tesla не пригласили, потому что работники компании не состоят в профсоюзах, которые поддерживает Байден. Отмечается, что Маск якобы сам нарушил трудовое законодательство и в 2019 году писал в Twitter антипрофсоюзные комментарии.

  • В сентябре 2021 года Маск вызвал фурор в Twitter двусмысленной репликой о Байдене.
  • Состояние главы SpaceX превысило $200 млрд, он поднялся на первое место в рейтинге Forbes самых богатых людей мира.
  • Маск призвал власти не вмешиваться в рынок криптовалют.

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Владислава Михайленко
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Илон Маск автопром tesla ford general motors джо байден
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