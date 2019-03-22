В Берлине ссора двух видеоблогеров закончилась массовой дракой

Фото: ЕРА

В центре Берлина полиция прекратила массовую драку между сторонниками двух популярных в Германии блогеров YouTube, которые конкурируют между собой. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что на площади Александерплац после ссоры в интернете двух видеоблогеров собрались около 400 человек.

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По мере обострения напряженности между ними произошла масштабная драка с участием около 50 человек.

Более 100 полицейских приняли участие в прекращении драки. Они вынуждены были использовать слезоточивый газ, так как группировки не реагировали на призывы прекратить беспорядки, участники драки даже стали бросать друг в друга камни.

Девять человек были арестованы.

Двое сотрудников полиции получили ранения.

В июне 2018 года в Японии блогер убил эксперта по кибербезопасности после его лекции об интернет-троллинге.