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22.03.2019, 20:12

В Берлине ссора двух видеоблогеров закончилась массовой дракой

В Берлине ссора двух видеоблогеров закончилась массовой дракой - Фото
Фото: ЕРА

На площади Александерплац после ссоры в интернете двух видеоблогеров собрались около 400 человек

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В центре Берлина полиция прекратила массовую драку между сторонниками двух популярных в Германии блогеров YouTube, которые конкурируют между собой. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что на площади Александерплац после ссоры в интернете двух видеоблогеров собрались около 400 человек.

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По мере обострения напряженности между ними произошла масштабная драка с участием около 50 человек.

Более 100 полицейских приняли участие в прекращении драки. Они вынуждены были использовать слезоточивый газ, так как группировки не реагировали на призывы прекратить беспорядки, участники драки даже стали бросать друг в друга камни.

Девять человек были арестованы.

Двое сотрудников полиции получили ранения.

В июне 2018 года в Японии блогер убил эксперта по кибербезопасности после его лекции об интернет-троллинге

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Теги: Германия, драка, берлин, блогер, влог
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