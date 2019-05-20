В Бразиилии при стрельбе в баре погибли 11 человек

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В бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре. Об этом сообщает G1.

По данным правоохранительных органов и чиновников, инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. Семь вооруженных людей в капюшонах подъехали к бару на мотоцикле и трех автомобилях и открыли огонь. В результате были убиты шесть женщин и пять мужчин, большинство - выстрелом в голову, еще одного человека ранили. Уточняется, что в баре находилось больше людей, однако им удалось сбежать.

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Мотивы преступников пока неизвестны, об арестах также не сообщается.

Ранее в американском штате Флорида возле отеля Trump Internationa Beach Resort произошла стрельба, есть погибший и раненый.