В Британии больше половины жителей недовольны ситуацией после выхода из Евросоюза – опрос
Жителей Британии опросили по поводу их отношения к ситуации в стране после ее выхода из состава Евросоюза (так называемый Brexit): более половины оценивают ее негативно, лишь каждый пятый – положительно. При этом процент недовольных с июня увеличился, сообщает издание Politico со ссылкой на данные исследовательского центра YouGov.
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53% опрошенных ответили, что "все идет плохо"; это на 15% больше, чем во время аналогичного опроса в начале лета. При этом из них 21% считают, что "все довольно плохо", а 32% – "очень плохо".
Положительно относятся к ситуации после Brexit всего 18%; это на 7% меньше, чем в июне. Из них 14% считает, что "все довольно хорошо", а 4%, что "очень хорошо".
21% британцев ответили, что "все ни хорошо, ни плохо", а 8% не смогли определиться с ответом.
Социологи опросили 6546 взрослых британцев 29 сентября, результаты опубликовали в тот же день.
- В 2021 году товарооборот между Украиной и Британией вырос на 41,5% (до $885,1 млн) за полгода действия соглашения о зоне свободной торговли.
- Розничная торговля в Британии продолжает падать четыре месяца подряд: это самый продолжительный срок за 25 лет, что вызывает опасения по поводу восстановления экономики.
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