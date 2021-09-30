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В Британии больше половины жителей недовольны ситуацией после выхода из Евросоюза – опрос

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 11:24
В Британии больше половины жителей недовольны ситуацией после выхода из Евросоюза – опрос - Фото
Фото: EPA

Жителей Британии опросили по поводу их отношения к ситуации в стране после ее выхода из состава Евросоюза (так называемый Brexit): более половины оценивают ее негативно, лишь каждый пятый – положительно. При этом процент недовольных с июня увеличился, сообщает издание Politico со ссылкой на данные исследовательского центра YouGov.

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53% опрошенных ответили, что "все идет плохо"; это на 15% больше, чем во время аналогичного опроса в начале лета. При этом из них 21% считают, что "все довольно плохо", а 32% – "очень плохо".

Положительно относятся к ситуации после Brexit всего 18%; это на 7% меньше, чем в июне. Из них 14% считает, что "все довольно хорошо", а 4%, что "очень хорошо".

21% британцев ответили, что "все ни хорошо, ни плохо", а 8% не смогли определиться с ответом.

Социологи опросили 6546 взрослых британцев 29 сентября, результаты опубликовали в тот же день.

СПРАВКА. 1 января 2021 года Британия официально покинула ЕС. Основанием стали результаты консультативного референдума, прошедшего 23 июня 2016-го: за выход высказались 51,9% жителей. Вместе с Brexit закончился "переходной период" и в силу вступили новые правила экономических отношений между Британией и ЕС. Британские и европейские предприятия предупреждали о возможных проблемах на границе из-за новых бюрократических препятствий.

  • В 2021 году товарооборот между Украиной и Британией вырос на 41,5% (до $885,1 млн) за полгода действия соглашения о зоне свободной торговли.
  • Розничная торговля в Британии продолжает падать четыре месяца подряд: это самый продолжительный срок за 25 лет, что вызывает опасения по поводу восстановления экономики.

Читайте также: Brexit наступил. Что с этого Украине? Разбираем последствия: туризм, работа, учеба, бизнес

Виктория Найдёнова
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британия опрос brexit
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