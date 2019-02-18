В Британии девушка родила в коме, не зная о своей беременности

В британском городе Олдем 18-летняя девушка впала в кому, а придя в себя через четыре дня обнаружила, что родила ребенка. Она не знала о своей беременности из-за редкой патологии, сообщает ВВС.
18-летняя британка Эбони Стивенсон легла спать с головной болью, после чего внезапно впала в кому.
Через четыре дня девушка пришла в себя в больнице, и ей сообщили о рождении ребенка.
Как оказалось, ребенок был спрятан в одной из двух маток, тогда как другая продолжала менструировать. Эта редкая патология называется в медицине двойной маткой.
Орган, в котором развивался ребенок, расположен ближе к спине девушки, поэтому беременность прошла незамеченной.
Британка, назвавшая свою дочь Элоди, сказала, что весь этот опыт был "ошеломляющим, если не сказать больше".
"Встреча с моим ребенком была настолько сюрреалистичной. Это было похоже на незаурядный опыт", - сказала Стивенсон.
Сначала, по словам девушки, она испугалась, когда, придя в себя, обнаружила на своей груди младенца, и даже попросила его забрать, утверждая, что произошло недоразумение.
Однако теперь Эбони говорит, что не отказалась бы от своей дочери, даже если бы к ее ногам положили весь мир.