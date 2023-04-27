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В Британии ищут работника на один из самых отдаленных островов в мире

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 23:47
В Британии ищут работника на один из самых отдаленных островов в мире - Фото
Остров Гоф (скриншот с видео)

Британская группа по охране дикой природы ищет человека для работы на одном из самых отдаленных островов в мире в течение 13 месяцев. Об этом сообщает BBC.

На острове Гоф, британской территории в южной части Атлантического океана, нет постоянного населения. Это примерно 2400 км от африканского материка – и, поскольку аэропорта нет, дорога до Гофа предполагает семидневную поездку на лодке из Южной Африки.

Сейчас на острове трудоустроены семь штатных работников. В их числе Ребекка Гудвилл и Люси Дорман, работающие на Королевское общество защиты птиц (RSPB). До переезда на Гоф Люси работала в Антарктиде, а Ребекка - в RSPB в Шотландии.

Срок Ребекки на острове истечет в сентябре, поэтому RSPB ищет нового полевого сотрудника с зарплатой от 25 000 до 27 000 фунтов стерлингов.

Работа предусматривает "частые долгие дни" отслеживания морских птиц и требует от кандидатов хорошо адаптироваться к жизни в "сложной и отдаленной субантарктической среде".

Кандидаты должны иметь "научную степень или эквивалентный опыт по соответствующей теме", а также "опыт работы с дикими птицами/животными и мониторинга в этой области".

Ребекка и Люси предупреждают потенциальных работников, что им придется выдержать трудную погоду и смириться с отсутствием свежей пищи в течение года.

"Думаю, мы с Бекой, будучи британцами, думали, что привыкли к дождю. Но там много дождя", – говорит Люси.

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Вадим Ребрина
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