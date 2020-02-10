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В Британии мигрантам могут снизить минимальную оплату труда

В Британии мигрантам могут снизить минимальную оплату труда - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
10.02.2020, 18:20

Сейчас по закону мигрантам, переехавшим в страну, обязаны платить минимум 30 000 фунтов,

В Великобритании на заседании правительства Бориса Джонсона 14 февраля могут снизить порог дохода для мигрантов, которые хотят переехать на постоянное жительство в страну. Об этом пишет The Guardian.

В соответствии с действующим законодательством квалифицированным мигрантам из-за границ ЕС должны предлагать работу с минимальной зарплатой в 30 000 фунтов стерлингов, этот порог может быть снижен до 25 600 фунтов. В отношении работников из стран ЕС будут действовать старые правила до времени окончания переходного периода 31 декабря (согласно им, работники из стран Европейского союза и Европейского экономического пространства могут приехать для работы и постоянного жительства).

Работники, которые зарабатывают меньше, тоже могут получить визу для трудоустройства в Великобритании, если их квалификация дефицитна. Хорошее владение английским языком или наличие хорошего образования также может иметь значение.

Правительственный консультативный комитет по миграции считает, что наибольший удар будет нанесен по сектору с низкой заработной платой, и в связи с этим правительство должно четко представлять свои планы по трудовой миграции, связанной с низкой квалификацией.

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