В Британии во время заезда погиб миллионер-гонщик Зеф Айзенберг: видео последнего рекорда
Зеф Айзенберг погиб, пытаясь установить новый рекорд скорости
Вчера, 1 октября, в Великобритании погиб миллионер, мотогонщик и основатель известной компании спортивного питания Maximuscle Зеф Айзенберг. Он пытался побить рекорд скорости. Об этом сообщает BBC.
Катастрофа произошла на аэродроме вблизи города Йорк, где в 2016 году он уже попадал в серьезную аварию.
В мае 2019 года британец установил мировой рекорд скорости на песке – разогнался до 534 км в час. Заезд прошел на пляже Pendine Sands в Уэльсе.
Видео этого заезда:
Айзенберг возглавлял команду Madmax Race Team и вел несколько спортивных телешоу.
На его счету около 50 различных спортивных достижений.
В одной из аварий он сломал 11 костей, включая таз. Были опасения, что он больше никогда не сможет ходить, но он смог и вернулся к соревнованиям.
Айзенберг основал компанию спортивного питания Maximuscle в 1995 году. Ее продали фармацевтическому гиганту GlaxoSmithKline в 2011 году за 162 млн фунтов.
Зефу Айзенбергу было 47 лет.
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