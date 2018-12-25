Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.12.2018, 10:07

В Британии зоомагазинам запретили продавать котят и щенков

В Британии зоомагазинам запретили продавать котят и щенков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Новый закон, по мнению правительства, усложнит деятельность "недобросовестных торговцев, которые мало заботятся о благополучии животных"

Реклама
Реклама

Британское правительство запретило третьим сторонам, включая зоомагазины, продавать котят и щенков, чтобы защитить животных от эксплуатации. Об этом сообщает Associated Press.

Новый закон, по мнению правительства, усложнит деятельность "недобросовестных торговцев, которые мало заботятся о благополучии животных".

Реклама

Это решение, как отмечается, последовало после публичной дискуссии: идея возымела подавляющую поддержку. Теперь в Британии желающие взять себе котенка или щенка будут обращаться непосредственно к тем, кто разводит животных, или в приюты.

Организации по защите животных оценили принятые меры правительства как важный шаг вперед.

31 октября в Португалии запретили использование диких животных в цирках. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: щенки, котята, зоомагазины британии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 