В Британии зоомагазинам запретили продавать котят и щенков

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Британское правительство запретило третьим сторонам, включая зоомагазины, продавать котят и щенков, чтобы защитить животных от эксплуатации. Об этом сообщает Associated Press.

Новый закон, по мнению правительства, усложнит деятельность "недобросовестных торговцев, которые мало заботятся о благополучии животных".

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Это решение, как отмечается, последовало после публичной дискуссии: идея возымела подавляющую поддержку. Теперь в Британии желающие взять себе котенка или щенка будут обращаться непосредственно к тем, кто разводит животных, или в приюты.

Организации по защите животных оценили принятые меры правительства как важный шаг вперед.

31 октября в Португалии запретили использование диких животных в цирках.