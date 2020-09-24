В британской деревне старый телевизор полтора года "глушил" интернет местным жителям

После того, как причина проблем с интернетом была установлена, собственник телевизора пообещал его больше не включать

Жители британской деревни Аберхосан полтора года не могли в дневное время пользоваться интернетом. Причиной был старый телевизор одного из односельчан — техника выдавала сигнал, который препятствовал получению доступа в интернет. Причем, сам владелец телевизора даже не догадывался об этом, пишет BBC.

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Вначале жители села попытались решить проблему с интернетом, заменив кабель, но это не помогло. Тогда инженеры начали расследование.

Они выявили, что импульсный шум, исходящий от телевизора влиял на сигнал сети, а поскольку мужчина включал его с утра каждый день, то ровно в 07:00 у всех жителей поселка пропадал интернет.

Инженеры посоветовали мужчине перейти на более современную технику, которая имеет сертификаты качества и соответствует всем британским стандартам, но тот сказал, что больше просто не будет включать телевизор.

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Дарья Мостовая

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