Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 11:18

В Брунее будут казнить гомосексуалистов и неверных в браке

В Брунее будут казнить гомосексуалистов и неверных в браке - Фото
Хассанал Болкиах (фото - sutera.co)

Жесткие правки в уголовном законодательстве касаются также и нарушений, которые совершили дети

Реклама
Реклама

В южноазиатском мини-государстве Бруней за однополый секс будут приговаривать к смерти через побивание камнями, хотя ранее за это "преступление" подозреваемым грозила только тюрьма - до 10 лет срока. Соответствующие поправки в уголовный кодекс султаната вступят в силу 3 апреля, пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, смертью будет караться супружеская измена и изнасилование, а за воровство будут рубить руки.

Реклама

Правозащитная организация Amnesty International призвала мировое сообщество надавить на власти Брунея, чтобы те "немедленно остановили внедрение столь жестоких наказаний" и привели УК в соответствие с правами человека.

Бруней находится на острове Калимантан, численность населения страны - всего около 400 000 человек. Благодаря богатым запасам нефти и газа это одно из самых богатых и обеспеченных государств мира. 40% работающих в стране - заробитчане из соседних стран.

С 2014 года в исламской стране действует УК, основанный на законах шариата. Правки в законы, ужесточающие наказания, вводятся с той поры постепенно, чтобы смягчить критику благодаря длительным периодам времени между новыми изменениями, отмечает источник.

Публичная критика в стране политики султана Хассанала Болкиаха, который правит там с 1967 года, крайне редка. Он утверждал, что шариатский УК следует рассматривать как форму "особого руководства от Бога".

Отправить:
Распечатать:
Теги: изнасилование, казнь, гомосексуализм, измена, шариат, неверность, Бруней, Хассанал Болкиах
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 