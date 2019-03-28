В Брунее будут казнить гомосексуалистов и неверных в браке

Хассанал Болкиах (фото - sutera.co)

В южноазиатском мини-государстве Бруней за однополый секс будут приговаривать к смерти через побивание камнями, хотя ранее за это "преступление" подозреваемым грозила только тюрьма - до 10 лет срока. Соответствующие поправки в уголовный кодекс султаната вступят в силу 3 апреля, пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, смертью будет караться супружеская измена и изнасилование, а за воровство будут рубить руки.

Реклама

Правозащитная организация Amnesty International призвала мировое сообщество надавить на власти Брунея, чтобы те "немедленно остановили внедрение столь жестоких наказаний" и привели УК в соответствие с правами человека.

Бруней находится на острове Калимантан, численность населения страны - всего около 400 000 человек. Благодаря богатым запасам нефти и газа это одно из самых богатых и обеспеченных государств мира. 40% работающих в стране - заробитчане из соседних стран.

С 2014 года в исламской стране действует УК, основанный на законах шариата. Правки в законы, ужесточающие наказания, вводятся с той поры постепенно, чтобы смягчить критику благодаря длительным периодам времени между новыми изменениями, отмечает источник.

Публичная критика в стране политики султана Хассанала Болкиаха, который правит там с 1967 года, крайне редка. Он утверждал, что шариатский УК следует рассматривать как форму "особого руководства от Бога".