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В Дрездене объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нацизмом

В Дрездене объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нацизмом - Фото
Выступление сторонников правого движения PEGIDA (Фото: EPA)
03.11.2019, 08:43

Против резолюции были в том числе представители Христианско-демократической партии

В Германии муниципальный совет Дрездена принял резолюцию, которая объявляет "чрезвычайную нацистскую ситуацию" (Nazinotstand). Об этом сообщает BBC.

Резолюцию одобрили 39 голосами "за", против проголосовали - 29.

"Чрезвычайная нацистская ситуация по аналогии с климатической чрезвычайной ситуацией означает, что у нас серьезные проблемы. Открытое демократическое общество под угрозой", - сказал автор резолюции, член местного совета Макс Ашенбах.

Он является представителем сатирической политической партии Die Partei - политический проект с левыми взглядами, созданный как "партия-шутка", однако на выборах в 2019 году его представители прошли в Европарламент. Ашенбах считает, что политики делают недостаточно для борьбы с ультраправыми.

Те, кто поддержал введение Nazinotstand, заявляют об увеличении количества правых экстремистских взглядов и действий, а также призывают помогать жертвам насилия ультраправых, защищать меньшинства и укреплять демократию.

Против резолюции были в том числе представители Христианско-демократической партии, политсилы канцлера Ангелы Меркель. На федеральном уровне именно ХДС возглавляет правящую коалицию. Члены муниципалитета от ХДС назвали документ "ужасающим", а высказывания в резолюции - "речевой ошибкой".

Макс Ашенбах объяснил, что документ не обязывает принимать какие-то действия, однако теоретически надо уделить больше внимания существующим мерам противостояния экстремизму.

Отмечается, что Дрезден давно известен своими связями с ультраправыми, а федеральная земля Саксония долгое время была главной базой поддержки ультраправой Национальной демократической партии, а теперь и ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD).

В 2014 году в Дрездене появилось антиисламское движение PEGIDA (Патриотические европейцы против исламизации Запада).

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Германия нацизм правые Дрезден
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