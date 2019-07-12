В Дубае разрешили покупать алкоголь в магазинах - нужна лицензия

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В крупнейшем городе мусульманской страны Объединенные Арабские Эмираты теперь можно получить бесплатную 30-дневную лицензию на алкогольные напитки. Таким образом, туристы смогут покупать выпивку в специализированных местных магазинах, пишет Khaleej Times.

Для получения разрешения турист-немусульманин от 21 года и старше должен прийти в магазин Maritime and Mercantile International с визой, паспортом и их ксерокопиями.

Внагрузку к лицензии турист получит брошюру с правилами - как и где можно "употреблять" в Дубае.

Туристический кодекс поведения включает в себя список из нескольких инструкций: не выпивать в общественных местах и не появляться там пьяным, не садиться за руль пьяным, и так далее.

6 июня власти Украины предложили повысить минимальные цены на алкоголь в зависимости от кода изделий.

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