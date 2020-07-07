В Эфиопии убили певца: в протестах погибли 166 человек, началась волна арестов

В Эфиопии протесты на фоне убийства популярного певца Хачалу Хундессы переросли в межэтнические конфликты, в результате которых погибли 166 человек

В понедельник в Эфиопии были арестованы пять высокопоставленных членов ведущей оппозиционной партии, представляющих народность оромо. Причиной арестов стали массовые протесты из-за убийства популярного певца Хачалу Хундессы, в которых погибли 166 человек. Об этом сообщает France24.

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"Мы не знаем, почему их забрали. Они просто сидели в своих комнатах и ​​делали свою работу", - заявил председатель партии Давуд Ибса. France24 предполагает, что аресты оппозиционеров направлены на то, чтобы сдержать нарастающую этническую напряженность в стране.

29 июня в Эфиопии застрелили популярного певца Хачалу Хундессы, который представлял народность оромо и был выразителем их идей, сообщает Русская служба Би-би-си. Хундесса был известен протестными песнями, а популярность снискал на фоне антиправительственных акций, приведших к смене власти в 2018 году.

После смерти Хундессы в стране вспыхнули протесты, которые были связаны с тем, что тело певца хотели перевезти в его родной город Амбо. Этому помешал медиа-магнат и критик действующего правительства Джавар Мохаммед, который перехватил процессию и попытался вернуть тело в столицу. Мохаммеда арестовали, а протесты переросли в межэтнические беспорядки. Погибли не менее 166 человек.

Власти ограничили доступ к интернету в некоторых районах Эфиопии, чтобы сдержать волну протестов. Премьер Эфиопии Абий Ахмед Али считает убийство Хундессы и протесты попыткой дестабилизировать ситуацию. При этом в некоторых районах страны ситуация остается напряженной. На востоке Эфиопии арестованы не менее 200 человек.

СПРАВКА. Оромо поселились на землях Эфиопии и северной Кении задолго до XVI века. В XIX веке почти все земли оромо были насильственно присоединены к Эфиопии. До середины 1970-х годов правительство Эфиопии занималось принудительной амхаризацией и христианизацией населения оромо. Хундесса открыто заявлял о политической и экономической маргинализации, которую переживал народ оромо.

24 июня 2019 года в эфиопском штате Амхара произошла попытка переворота, несколько человек погибли. Также убили главу генштаба.

Владислав Сердюк

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