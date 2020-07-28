В Египте пятерых девушек-блогеров посадили в тюрьму "за пропаганду аморальности"

Египетских девушек приговорили к двум годам заключения за публикации видео в социальных сетях

В Египте пять девушек-блогеров получили по два года тюрьмы за публикацию видеороликов в соцсетях, которые, как считают власти, "пропагандируют аморальность". Их также признали виновными в "торговле людьми", сообщает Reuters.

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Каждая из осужденных должна заплатить штраф в размере около $19 000.

20-летнюю студентку из Каира Ханин Хоссам признали виновной в том, что она "поощряла девушек знакомиться с мужчинами через видеоприложения" и получала за это деньги. Другую девушку осудили за публикацию "непристойных видео и фотографий" в TikTok и Instagram.

Еще трех девушек признали виновными в том, что они помогали первым двум. Защита намерена обжаловать приговор.

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Владислав Сердюк

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