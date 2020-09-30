В ЕС одобрили санкции за нарушение верховенства права

В отчете Еврокомиссии говорится, что состояние верховенства права в Венгрии и Польше вызывает серьезное беспокойство

Сегодня, 30 сентября, большинство стран-членов Европейского Союза одобрили санкционный механизм, который можно будет применять против государств ЕС, которые допускают нарушения принципа верховенства права. Эту инициативу выдвинула Германия, которая сейчас председательствует в ЕС, а Польша и Венгрия были против. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Принцип действия механизма состоит в том, что Евросоюз сможет ограничить выделение средств для стран-нарушителей в случае, если эти нарушения вредят управлению бюджетом или финансовым интересам ЕС.

Теперь санкционный инструмент рассмотрят в Европарламенте, и евродепутаты могут сделать его еще более жестким, поскольку ранее некоторые из них критиковали предлагаемый механизм как неэффективный.

Польша и Венгрия выступают против создания санкционного механизма, который Еврокомиссия предложила еще 2018 году как ответ на опасения относительно независимости судебной власти и прессы в некоторых странах ЕС. Варшава и Будапешт угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС и антикризисного фонда, если механизм будет одобрен. Против обеих стран в Брюсселе уже несколько лет продолжается процедура, которая в конечном итоге может привести к лишению стран права голоса в ЕС.

В сегодняшнем отчете Еврокомиссии говорится, что состояние верховенства права в Венгрии и Польше вызывает серьезное беспокойство.

В ноябре 2018-го депутаты Сейма Польши приняли поправки к закону о Верховном суде, из-за которого против Варшавы Европейский Союз начал процедуру введения санкций за "нарушение ценностей ЕС".

Наталия Медведева

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