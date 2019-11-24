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В ЕС впервые применили новый механизм распределения беженцев

В ЕС впервые применили новый механизм распределения беженцев - Фото
Мигранты в Германии Фото: Getty Images
24.11.2019, 14:42

Механизм был согласован четырьмя странами

Италия, Германия, Франция и Мальта впервые задействовали новый механизм распределения беженцев, спасенных в Средиземном море. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным МИД Италии, для приема 213 мигрантов со спасательного судна Ocean Viking, которые были спасены организациями "Врачи без границ" и SOS Méditerranée, четыре страны совместно обратились в Еврокомиссию с просьбой применить механизм распределения, предварительно согласованный в сентябре после длительных обсуждений.

23 ноября итальянская береговая охрана спасла в Средиземное море более 140 человек, плывших на судне длиной приблизительно в десять метров, которое перевернулось примерно в одной морской миле (1,8 километра) от берега Лампедузы. По словам выживших, еще около 20 заключенных пропали без вести. К их поискам привлечены два самолета организации европейской пограничной и береговой охраны Frontex.

О подписании соглашения между четырьмя странами было объявлено 23 сентября. По словам главы МВД Финляндии, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море.

Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения. В тот же день власти Италии дали разрешение войти в сицилийский порт Мессина судну Ocean Viking.

  • 2 июля сообщалось, что сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. 
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ЕС беженцы механизм
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