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29.03.2019, 12:32

В Facebook объяснили, когда проверят политическую рекламу

В Facebook объяснили, когда проверят политическую рекламу - Фото
Фото: depositphotos.com

Facebook будет проверять идентичность и местоположение рекламодателей, желающих заказать рекламу к выборам в Европарламент

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Социальная сеть Facebook анонсировала ужесточение правил политической рекламы в преддверии майских выборов в Европарламент. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Чтобы предупредить злоупотребления и вмешательство в выборы, всем рекламодателям из Евросоюза необходимо пройти процесс авторизации в их странах - только так они смогут запустить рекламу, связанную с выборами в Европарламент", - отметил менеджер соцсети Ричард Аллен 29 марта.

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По его словам, дополнительные проверки идентичности и местоположения рекламодателей должны, "стать барьером для тех, кто думает использовать рекламу для вмешательства в выборы из-за рубежа".

Подобные меры Facebook применил на прошедших недавно выборах в Канаде и Индонезии.

Аллен признал, что эти меры будут недостаточны для полного искоренения манипулирующего контента. "Мы противостоим умным, креативным и хорошо финансируемым противникам, которые меняют свою тактику, стоит нам заметить злоупотребления", - подчеркнул он.

Facebook уже неоднократно анонсировал подготовительные меры к выборам в Европарламент. Во время выборов должен работать новый виртуальный ситуационный центр, куда будет стекаться информация о возможных нарушениях и фейках.

Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.

19 марта сообщалось, что с 15 марта рекламодатели в Украине должны быть авторизованы для размещения в Facebook рекламных сообщений политического характера в стране.

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Теги: европарламент, facebook, выборы, Ричард Аллен, политреклама
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