Нападение в колледже Финляндии: есть погибший, раненые

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В результате нападения в колледже финского города Куопио один человек погиб, десять получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Из десяти раненых - двое человек находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре.

По словам очевидцев, у нападавшего в руках был меч.

Полиция применила огнестрельное оружие, пострадавших эвакуировали. В помещении училища правоохранители нашли погибшего.

Полиция пока не подтвердила способ нападения.