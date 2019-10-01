Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нападение в колледже Финляндии: есть погибший, раненые

Нападение в колледже Финляндии: есть погибший, раненые - Фото
Фото: flickr / David Gallagher
01.10.2019, 14:56

Полиция применила огнестрельное оружие

В результате нападения в колледже финского города Куопио один человек погиб, десять получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Из десяти раненых - двое человек находятся в тяжелом состоянии. Нападение произошло в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре.

По словам очевидцев, у нападавшего в руках был меч.

Полиция применила огнестрельное оружие, пострадавших эвакуировали. В помещении училища правоохранители нашли погибшего.

Полиция пока не подтвердила способ нападения.

  • 12 августа в мексиканском городе Ирапуато в штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, а трое получили ранения.
Напишите нам
полиция нападение Финляндия меч
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 