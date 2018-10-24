В Гавайях пропал остров - его смыло сильным ураганом: фото

Ураган Валака смыл целый гавайский остров в открытый океан. Об этом сообщает Sciencealert.
Восточный остров (East Island) был вторым по величине островом во Френч-Фригат-Шолс - самом большом атолле Северо-Западных островов Гавайского архипелага. Его площадь достигала 4,5 га.
Фото: FWS
Экологи в панике. "Это еще один удар по мировой экосистеме", - говорит климатолог из Гавайского университета Чип Флетчер.
Исчезновение острова в первую очередь негативно скажется на популяции белобрюхих тюленей и зеленых морских черепах: это место было их естественной средой обитания. Сообщается также, что эти виды сейчас находятся под угрозой вымирания.
По мнению ученых, этот случай не станет последним в своем роде. "В ближайшие годы мы еще не раз увидим похожую историю, и каждая из них будет весьма печальной", - говорит эколог Билл Маккибен.
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