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24.10.2018, 13:05

В Гавайях пропал остров - его смыло сильным ураганом: фото

В Гавайях пропал остров - его смыло сильным ураганом: фото - Фото
East Island (скрин из youtube)

По словам ученых, подобные случаи в будущем могут происходить регулярно

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Ураган Валака смыл целый гавайский остров в открытый океан. Об этом сообщает Sciencealert

Восточный остров (East Island) был вторым по величине островом во Френч-Фригат-Шолс - самом большом атолле Северо-Западных островов Гавайского архипелага. Его площадь достигала 4,5 га.

Фото: FWS

Экологи в панике. "Это еще один удар по мировой экосистеме", - говорит климатолог из Гавайского университета Чип Флетчер.

Исчезновение острова в первую очередь негативно скажется на популяции белобрюхих тюленей и зеленых морских черепах: это место было их естественной средой обитания. Сообщается также, что эти виды сейчас находятся под угрозой вымирания. 

По мнению ученых, этот случай не станет последним в своем роде. "В ближайшие годы мы еще не раз увидим похожую историю, и каждая из них будет весьма печальной", - говорит эколог Билл Маккибен.

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Теги: ураган, остров, экосистема
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