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26.12.2018, 20:48

В Германии 9-летний мальчик вызвал полицию: Санта принес не то

В Германии 9-летний мальчик вызвал полицию: Санта принес не то - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Мальчик показал полицейским свой список желаемых подарков и попросил сравнить с тем, что было оставлено под елкой

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9-летний житель немецкого Цетеля (округ Фрисландия) вызвал полицию после того, как обнаружил, что подарки под новогодней елкой не соответствуют составленному им списку. Об этом сообщает местное издание NDR.

Согласно сообщению, прибывшие по вызову полицейские обнаружили очень сердитого маленького мальчика.

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Он показал правоохранителям свой список желаемых подарков. Полицейские сравнили его с оставленными под елкой предметами и согласились с мальчиком, что его обида обоснована.

В конце концов, чтобы успокоить ребенка, немецкие правоохранители вынуждены были сказать ему, что Санта Клаус в виду своего преклонного возраста, видимо, перепутал подарки.

Голливудская киностудия 20th Century FOX поздравила кинолюбителей, в особенности фанатов эпопей "Хищник" и "Чужие", с наступающим Рождеством и Новым годом. В YouTube-канале компании появился вирусный мультфильм-спецвыпуск на эту тему.

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Теги: Германия, подарок, новый год, рождество, елка
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