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В Германии экоактивисты захватили новую электростанцию Uniper

В Германии экоактивисты захватили новую электростанцию Uniper - Фото
Даттельн-4 (фото - ЕРА)
03.02.2020, 08:08

"Принимая во внимание климатический кризис, преступлением является ввод в эксплуатацию новой электростанции", - заявили экоактивисты.

Вчера, 2 февраля, около 100 протестующих с применением силы проникли на территорию строящейся электростанции под Даттельном в районе Кельна, потребовав "немедленного отказа от угольной энергетики в Германии". Об этом пишет Deutsche Welle.

Речь идет об электростанции "Даттельн-4" концерна Uniper. Ее должны запустить летом.

Протестующие из движения гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом всё") захватили два грузоподъемных крана. Им не нравится план перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года: они хотят ускорения такой программы. Вскоре особо активных начали задерживать полицейские, остальные разошлись сами.

Фото: ЕРА

В конце января 2020-го Кабмин ФРГ принял законопроект о поэтапном отказе от угольной энергетики: работающие на каменном и буром угле электростанции в стране отключат по возможности до 2035-го, самое позднее к 2038 году.

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