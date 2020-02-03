В Германии экоактивисты захватили новую электростанцию Uniper

Даттельн-4 (фото - ЕРА)

Вчера, 2 февраля, около 100 протестующих с применением силы проникли на территорию строящейся электростанции под Даттельном в районе Кельна, потребовав "немедленного отказа от угольной энергетики в Германии". Об этом пишет Deutsche Welle.

Речь идет об электростанции "Даттельн-4" концерна Uniper. Ее должны запустить летом.

Протестующие из движения гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом всё") захватили два грузоподъемных крана. Им не нравится план перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года: они хотят ускорения такой программы. Вскоре особо активных начали задерживать полицейские, остальные разошлись сами.

Фото: ЕРА

В конце января 2020-го Кабмин ФРГ принял законопроект о поэтапном отказе от угольной энергетики: работающие на каменном и буром угле электростанции в стране отключат по возможности до 2035-го, самое позднее к 2038 году.

В США возобновляемые источники энергии впервые обогнали угольные: в апреле-2019 общая генерирующая мощность американских электростанций на базе угля составила 257,48 ГВт.

Франция откладывает запланированное сокращение доли ядерной энергетики в структуре генерации электроэнергии до 50% с 2025 до 2035 год.

В 2017 году сумма инвестиций в мировую атомную энергетику составила $17 млрд, что на 45% меньше, чем в 2016-м.

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