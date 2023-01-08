В Германии готовили теракт с использованием сильных ядов: двое задержанных

Немецкая полиция в ночь на 8 января задержала по подозрению в подготовке теракта по исламистским мотивам 32-летнего гражданина Ирана. Ему инкриминируют приобретение боевого ядовитого вещества рицина, а также высокотоксичного цианида, сообщила полиция административного округа Мюнстер.

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Подозреваемый, а также еще один человек, заключен под стражу на время проверки доказательств.

"Обвиняемый подозревается в подготовке тяжелого насильственного деяния, представляющего угрозу для государства", – цитирует представителя прокуратуры Немецкая волна.

В следственных органах не уточнили, насколько далеко он продвинулся в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях террористического нападения.

По данным газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало иранца в поле зрения в течение нескольких дней. Информация о готовящемся теракте поступила к немецким силовикам от "дружественной спецслужбы".

Теракт с применением рицина способен привести к большому количеству жертв. Четыре года назад полиция Германии задержала в Кельне тунисца и его жену-немку, которые самостоятельно изготовили рицин в своей квартире. Супруги попали в поле зрения иностранной спецслужбы из-за покупки в интернете крупной партии семян клещевины, что вызвало подозрения.

И тунисец, и его жена были приговорены к длительному лишению свободы. Эксперты выяснили, что произведенный ими рицин мог убить 13,5 тыс. человек.

СПРАВКА. Рицин – белковый яд растительного происхождения. Средняя смертельная доза вещества для человека составляет около 0,3 мг/кг при употреблении. Токсин не проникает через кожу. Пути отравления – через кровь, легкие, а также перорально.

Андрій Водяний

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