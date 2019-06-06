В Германии медбрат-серийный убийца получил второе пожизненное

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Суд Ольденбурге на северо-западе Германии 6 июня признал 42-летнего медбрата Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов в возрасте от 34 до 96 лет и приговорил его к пожизненному заключению. Ранее Хегель был осужден к пожизненному заключению за два других убийства. Об этом сообщает AP.

Хегель работал в больнице в Ольденбурге с 1999 по 2002 год и в больнице в соседнем Дельменхорсте с 2003 по 2005 год. Убийства происходили с 2000 по 2005 год.

В 2015 году Хогель был осужден за два убийства и два покушения на убийство и в настоящее время уже отбывает пожизненное заключение. В Германии нет последовательных приговоров, но прокурор отметил в приговоре особую тяжесть преступлений Хегеля, установив, что второй приговор к пожизненному заключению практически гарантирует, что преступник останется в заключении, а не будет помилован после истечения стандартного 15-летнего срока.

Хегель рассказывал, что он преднамеренно вызвал сердечные кризисы примерно у пациентов, потому что наслаждался ощущением возможности их реанимировать.

Полиция и прокуратура рассмотрели более 500 историй болезни пациентов и еще сотни больничных записей. Они также эксгумировали 134 тела с 67 кладбищ и неоднократно расспрашивали Хегеля, сделав вывод, что он использовал различные наркотики, чтобы попытаться реанимировать своих пациентов, и прекрасно знал, что они могут умереть.

Прокуроры отметили, что многие из жертв Хегеля не были неизлечимо больными пациентами, но находились на пути к выздоровлению.

В целом, Хегель предстал перед судом в Ольденбурге по 100 пунктам обвинения в убийстве, но суд признал его невиновным по 15 пунктам обвинения из-за отсутствия доказательств.

В ноябре прошлого года бывший медбрат, обвиняемый в убийстве 100 пациентов в двух больницах, обратился к семьям своих жертв со словами раскаяния. Согласно материалам следствия, Хегель назначал смертельные дозы лекарств пациентам, за которыми он ухаживал, чтобы поразить коллег умением реанимировать.