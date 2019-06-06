Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.06.2019, 22:56

В Германии медбрат-серийный убийца получил второе пожизненное

В Германии медбрат-серийный убийца получил второе пожизненное - Фото
Фото: EPA

Доказано, что Нильс Хегель убил 87 человек

Суд Ольденбурге на северо-западе Германии 6 июня признал 42-летнего медбрата Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов в возрасте от 34 до 96 лет и приговорил его к пожизненному заключению. Ранее Хегель был осужден к пожизненному заключению за два других убийства. Об этом сообщает AP.

Хегель работал в больнице в Ольденбурге с 1999 по 2002 год и в больнице в соседнем Дельменхорсте с 2003 по 2005 год. Убийства происходили с 2000 по 2005 год.

В 2015 году Хогель был осужден за два убийства и два покушения на убийство и в настоящее время уже отбывает пожизненное заключение. В Германии нет последовательных приговоров, но прокурор отметил в приговоре особую тяжесть преступлений Хегеля, установив, что второй приговор к пожизненному заключению практически гарантирует, что преступник останется в заключении, а не будет помилован после истечения стандартного 15-летнего срока.

Хегель рассказывал, что он преднамеренно вызвал сердечные кризисы примерно у пациентов, потому что наслаждался ощущением возможности их реанимировать. 

Полиция и прокуратура рассмотрели более 500 историй болезни пациентов и еще сотни больничных записей. Они также эксгумировали 134 тела с 67 кладбищ и неоднократно расспрашивали Хегеля, сделав вывод, что он использовал различные наркотики, чтобы попытаться реанимировать своих пациентов, и прекрасно знал, что они могут умереть.

Прокуроры отметили, что многие из жертв Хегеля не были неизлечимо больными пациентами, но находились на пути к выздоровлению.

В целом, Хегель предстал перед судом в Ольденбурге по 100 пунктам обвинения в убийстве, но суд признал его невиновным по 15 пунктам обвинения из-за отсутствия доказательств.

В ноябре прошлого года бывший медбрат, обвиняемый в убийстве 100 пациентов в двух больницах, обратился к семьям своих жертв со словами раскаяния. Согласно материалам следствия, Хегель назначал смертельные дозы лекарств пациентам, за которыми он ухаживал, чтобы поразить коллег умением реанимировать.

Отправить:
Распечатать:
Теги: нильс хегель, убийство, больница
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 