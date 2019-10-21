Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Германии может появиться свой космодром

В Германии может появиться свой космодром - Фото
Фото: depositphotos.com
21.10.2019, 06:42

Необходимо увеличить бюджет Германии на космические нужды с 285 млн евро до 700 млн евро

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что изучит предложение президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитера Кемпфа, заявившего о необходимости строительства в стране собственного космодрома. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Слова главы министерства приводит в понедельник, 21 октября, газета Bild.

"Полеты в космос многих вдохновляют и обеспечат создание в ФРГ тысяч рабочих мест", - заявил Альтмайер. "В области спутниковых технологий мы являемся лидером", - сказал газете Bild Альтмайер.

По его словам министра, уже в начале 2020 года будут представлены основные положения нового закона о космическом пространстве.

Германский астронавт Ульрих Ханс Вальтер считает, что в качестве базы для космодрома мог бы использоваться аэродром Нордхольц (Нижняя Саксония) на Северном море. Он уточнил, что для поведения строительных работ на первом этапе потребовалось бы около 50 млн евро.

"Кемпф обратил внимание на необходимость увеличить бюджет Германии на космические нужды с 285 млн евро до 700 млн евро - цифры, сопоставимой с той, которая заложена на эти цели во Франции", - отмечается в сообщении.

В январе стало известно, что национальный закон о космическом пространстве призван максимально способствовать частным инвестициям в аэрокосмические проекты. В законе не будет положений, регулирующих добычу ресурсов в космосе, как того требовали компании аэрокосмической отрасли.

Издание отмечает, что вместо этого в Берлине рассчитывают достичь соответствующих договоренностей на уровне ООН.

  • 15 октября сообщалось, что в Украине собираются построить космодром.

 

Напишите нам
петер альтмайер Германия космос космодром
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 