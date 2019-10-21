В Германии может появиться свой космодром

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Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что изучит предложение президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитера Кемпфа, заявившего о необходимости строительства в стране собственного космодрома. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Слова главы министерства приводит в понедельник, 21 октября, газета Bild.

"Полеты в космос многих вдохновляют и обеспечат создание в ФРГ тысяч рабочих мест", - заявил Альтмайер. "В области спутниковых технологий мы являемся лидером", - сказал газете Bild Альтмайер.

По его словам министра, уже в начале 2020 года будут представлены основные положения нового закона о космическом пространстве.

Германский астронавт Ульрих Ханс Вальтер считает, что в качестве базы для космодрома мог бы использоваться аэродром Нордхольц (Нижняя Саксония) на Северном море. Он уточнил, что для поведения строительных работ на первом этапе потребовалось бы около 50 млн евро.

"Кемпф обратил внимание на необходимость увеличить бюджет Германии на космические нужды с 285 млн евро до 700 млн евро - цифры, сопоставимой с той, которая заложена на эти цели во Франции", - отмечается в сообщении.

В январе стало известно, что национальный закон о космическом пространстве призван максимально способствовать частным инвестициям в аэрокосмические проекты. В законе не будет положений, регулирующих добычу ресурсов в космосе, как того требовали компании аэрокосмической отрасли.

Издание отмечает, что вместо этого в Берлине рассчитывают достичь соответствующих договоренностей на уровне ООН.