В Германии парикмахер продал на аукционе запись на первую стрижку после локдауна за 422 €

Немецкий парикмахер Андреас Нуиссль из Байройта решил провести на Ebay электронный аукцион, выставив в качестве лота право записаться к нему на первую стрижку после окончания локдауна. В итоге запись удалось продать за 422 евро, сообщил он в Facebook.

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Ориентировочно локдаун в Германии должен закончиться 28 февраля – поэтому Нуиссль сможет принять своего первого клиента уже 1 марта.

По словам парикмахера, стартовая цена лота составляла 288 евро, однако за неделю участники подняли до 422 евро – победителем аукциона стал 43-летний местный житель Михаэль Хопф.

В 2016 году СМИ узнали зарплату парикмахера президента Франции Франсуа Олланда – 9895 евро в месяц.

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Дарья Мостовая

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