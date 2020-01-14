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В Германии прошли аресты чеченцев, близких к исламистским кругам

В Германии прошли аресты чеченцев, близких к исламистским кругам - Фото
Иллюстративное фото: EPA
14.01.2020, 14:59

Обыски полиция проводила в связи с подозрениями в возможной подготовке теракта

В нескольких федеральных землях Германии cегодня прошли обыски у чеченцев. Их причиной Генпрокуратура страны называет подозрения в подготовке крупного террористического акта, который может угрожать государству. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В операции участвовали около 180 сотрудников спецподразделений. В заявлении Генпрокуратуры, говорится, что рейды был направлены против "подозреваемых чеченского происхождения".

Руководило операцией управление уголовной полиции Берлина. Обыски прошли в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. В Берлине обыск был проведен в районе Марцан-Хеллерсдорф на первом этаже шестиэтажного здания. В результате задержали двух человек.

По данным журналистов, подозреваемые уже некоторое время находились в поле зрения полиции.

"Немецкая полиция считает сеть чеченских исламистов  крайне опасной, поскольку многие входящие в нее чеченцы участвовали в войне и умеют обращаться с оружием и взрывчатыми веществами", - отмечается в отчете Федерального ведомства по уголовным делам Германии. 

  • 22 августа в Германии задержали 31-летнего россиянина по подозрению в планировании взрыва.
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Германия теракт обыски чеченцы
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