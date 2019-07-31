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В Германии сообщили о засухе катастрофических масштабов

В Германии сообщили о засухе катастрофических масштабов - Фото
Фото: pixabay.com
31.07.2019, 10:15

Во многих населенных пунктах Германии выпала лишь четвертая или пятая часть обычного количества осадков

В немецкой метеорологической службе заявили о засухе катастрофических масштабов в некоторых регионах в этом месяце. Об этом пишет Deutsche Welle.

Во многих населенных пунктах выпала лишь четвертая или пятая часть обычного количества осадков. В целом по стране на квадратный метр в июле выпало 55 литров осадков. Это почти на треть меньше обычного количества - 78 литров на квадратный метр. В некоторых федеральных землях этот показатель еще меньше. В частности, в Саксонии-Анхальт выпало 30 литров осадков, в Бремене - 31 литр, а в Нижней Саксонии - 35 литров.

"Три дня подряд держалась температура 40 градусов, при этом 25 раз было зафиксированы рекордные показатели в 40 градусов и выше. Это войдет в метеорологическую книгу истории", - отметил представитель Немецкой метеослужбы Андреас Фридрих.

Средняя температура в июле в Германии составляла 18,9 градуса, что на два градуса больше среднегодового показателя так называемого эталонного периода с 1961 по 1990 год. Он используется в соответствии с международными правилами для того, чтобы проводить сравнение в течение более длительных периодов времени.

В прошлом году в Германии тоже наблюдалась засуха. Тогда отсутствие осадков и высокие температуры привели к рекордному падению уровня воды в реках и озерах по всей стране.

Ранее Европейское космическое агентство показало снимок аномальной жары на континенте.

25 июля во многих странах Европы температура воздуха достигла рекордных значений. В Париже температура в 42 градуса побила рекорд, установленный в 1947 году. На военной базе Кляйне-Брогель в Бельгии температура также побила рекорд 1940-х годов. В немецком городе Линген воздух прогрелся почти до 41 градуса.

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погода экология аномальная жара засуха
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