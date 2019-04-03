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03.04.2019, 16:24

В Германии закрыли последнюю в стране меховую ферму

В Германии закрыли последнюю в стране меховую ферму - Фото
Фото: Pixabay

С июня 2017 года в Германии действует закон о закрытии пушных ферм

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Сегодня, 3 апреля, в немецком городе Раден закрыли последнюю в стране меховую фермк, на которой разводили норок. Об этом сообщает украинская служба Deutsche Welle.

До недавнего времени там находились до 4000 животных. Их продали заводам в Финляндии.

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"3 апреля 2019 в Германии больше не разводят животных для шуб и воротников: на западе страны закрыли последнюю меховую ферму. Этому шагу предшествовала многолетняя дискуссия", - сказано в сообщении.

Руководство фермы обвиняли в жестоком обращении к животным и ненадлежащих условиях содержания. Активисты и борцы за права животных периодически публиковали отчеты и фотографии с тесными и грязными клетками, а также сообщали о нехватке воды.

На фермы отрицали все обвинения, но из-за давления общественности были вынуждены закрыться.

С июня 2017 года в Германии действует закон о закрытии пушных ферм. Ферма в Раден могла работать в течение переходного периода до 2022 года. 

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Теги: пушная промышленность, Германия, животные, мех, меховая ферма
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