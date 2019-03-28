В Гватемале на скоростной магистрали в ДТП погибли 30 человек

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Не менее 30 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на четверг, 28 марта, в Гватемале. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Все они были сбиты грузовым автомобилем на одной из скоростных дорог неподалеку от города Науала на западе центрально-американской страны", - отмечается в сообщении представителя местной пожарной охраны, которая в Гватемале выполняет функции МЧС.

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Погибшие являются представителями одного из коренных народов Гватемалы.

По данным СМИ, они собрались на месте другого ДТП, в ходе которого местный житель был сбит автомобилем, водитель которого скрылся сразу после инцидента.

26 февраля 2019 года в Канаде в провинции Онтарио на трассе столкнулись 70 автомобилей, обошлось без жертв - несколько человек получили ушибы.