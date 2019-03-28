Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 08:49

В Гватемале на скоростной магистрали в ДТП погибли 30 человек

В Гватемале на скоростной магистрали в ДТП погибли 30 человек - Фото
Фото: depositphotos.com

Авария произошла сегодня ночью

Реклама
Реклама

Не менее 30 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на четверг, 28 марта, в Гватемале. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Все они были сбиты грузовым автомобилем на одной из скоростных дорог неподалеку от города Науала на западе центрально-американской страны", - отмечается в сообщении представителя местной пожарной охраны, которая в Гватемале выполняет функции МЧС.

Реклама

Погибшие являются представителями одного из коренных народов Гватемалы.

По данным СМИ, они собрались на месте другого ДТП, в ходе которого местный житель был сбит автомобилем, водитель которого скрылся сразу после инцидента.

26 февраля 2019 года в Канаде в провинции Онтарио на трассе столкнулись 70 автомобилей, обошлось без жертв - несколько человек получили ушибы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, погибшие, гватемала
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 