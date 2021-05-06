В ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли минимум 25 человек – СМИ

В результате перестрелки полиции с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 25 человек, включая полицейского. Об этом сообщает BBC со ссылкой на бразильские СМИ.

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Перестрелка произошла во время полицейской операции в фавеле городского района Жакарезиньо.

Полиция, согласно сообщениям, начала операцию после получения информации о том, что торговцы наркотиками вербуют детей в свою банду.

BBC сообщает о ранении двух пассажиров метро. Они выжили.

Гражданская полиция города подтвердила смерть одного из своих офицеров.

Согласно сообщениям местных СМИ, банда, ставшая целью этого рейда, занимается незаконным оборотом наркотиков, грабежами, убийствами и похищениями людей.

Силы безопасности в Бразилии часто обвиняются в чрезмерном применении силы против гражданского населения во время операций по борьбе с преступностью в крупных городах.

Профессор социологии Игнасио Кано из Лаборатории анализа насилия при Государственном университете Рио отверг обоснование, приведенное полицией: "Сказать, что торговцы наркотиками вербуют детей и подростков для торговли наркотиками – это смехотворно, потому что все знают, что у этих банд есть несовершеннолетние, которые на них работают. Сказать, что вы собираетесь начать массовый рейд, потому что вы обнаружили, что торговцы людьми вербуют детей, – это шутка".

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Вадим Ребрина

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