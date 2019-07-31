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В Индии обнаружили у реки тело местного кофейного магната

В Индии обнаружили у реки тело местного кофейного магната - Фото
Ви-Джей Сиддхартха (скриншот)
31.07.2019, 10:50

Одна из версий гласит, что Ви-Джей Сиддхартха ушел от авто с водителем на мосту через реку Нетравати на окраине Мангалора и свел счеты с жизнью

У реки на окраине южного города Мангалур в Индии обнаружили тело основателя и владельца крупнейшей в Индии сети кофеен Café Coffee Day Ви-Джея Сиддхартхи. Об этом пишет служба Би-би-си.

Бизнесмен при странных обстоятельствах пропал без вести вечером 29 июля. Более 30 часов поисков, в том числе с водолазами, ни к чему не привели. Позднее его тело нашел рыбак.

Также выяснилось, что миллиардер, чье состояние оценивалось в более чем $3,6 млрд, оставил письмо. Сиддхартха написал, что "виновен во всех ошибках", а у сети кофеен - финансовые проблемы из-за долгов, налогов и выкупа акций.

59-летний кофейный магнат, которого в местных СМИ называли "тихим" и "скромным", не был в центре внимания. Он родился в семье владельцев кофейных плантаций, однако первым его бизнес-активом стала инвестиционная компания.

Решение открыть сеть кафе было вдохновлено беседой с владельцами немецкой сети кофеен Tchibo, сообщается в биографии миллиардера. Свой первый магазин он открыл 23 года назад в Бангалоре, привлекая клиентов бесплатным интернетом с капучино.

В регионе Café Coffee Day стала конкурентом даже для глобальных сетей вроде Starbucks. В Индии насчитывается около 1750 кафе и несколько международных торговых точек, в том числе в Малайзии, Непале и Египте.

Сиддхартха владел 33% акций компании, но через свою семью и холдинговые компании контролировал около 50%. Жена Сиддхартхи входит в правление Cafe Coffee Day. У пары двое детей.

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Индия Ви-Джей Сиддхартха Cafe Coffee Day
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