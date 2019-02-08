В Индии умерла самая старая слониха в мире

Фото: twitter.com/PTI File photo

Дакшаяни, которая считается самой старой слонихой в мире, умерла в Индии в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

Местные власти не смогли включить слониху в книгу рекордов Гиннесса, однако она стала официальным обладателем звания "бабушка слонов".

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По словам ветеринара, слониха прекратила принимать пищу и умерла во вторник, 5 февраля.

Она находилась в неволе в индийском штате Керала, несколько десятилетий принимала участие в ритуалах и храмовых процессиях.

В последние годы Дакшаяни стало сложнее передвигаться. В ее рацион ввели ананасы и морковь, чтобы наладить обмен веществ.

Азиатский слон скончался в зоопарке на Тайване в 2003 году в возрасте 86 лет. Другой слон, Индира, умер в индийском штате Карнатака в 2017 году и, как сообщается, был в возрасте "от 85 до 90" лет.

3 сентября 2018 года почти 90 мертвых слонов, убитых браконьерами, обнаружили неподалеку от знаменитого заповедника в Ботсване.