В Индонезии произошло очередное мощное землетрясение

Иллюстративное фото (скрин из видео)

В индонезийской провинции Западное Папуа зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. Об этом пишет NDTV.

О жертвах и существенных разрушениях пока не сообщается: в регионе проживает относительно небольшое количество населения.

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Эпицентр землетрясения пришелся на глубину в 55 км, в окрестностях города Маноквари.

Власти Индонезии оценили землетрясение в 6,1 баллов. Тем не менее, возможность повторного цунами отвергается.

23 декабря в Индонезии от цунами погибли 168 человек. Сообщалось, что ударившие о побережье волны достигали 5 метров в высоту.

Позже число погибших и пострадавших значительно увеличилось: по состоянию на 25 декабря власти сообщили о 429 смертельных случаях и 154 пропавших без вести. Более 1400 человек пострадали и были вынуждены покинуть жилье.

В последний раз похожая по разрушениям непогода обрушилась на Индонезию еще в 2004 году. Тогда от цунами в стране погибло 120 тыс человек. В общем же, природный катаклизм затронул 14 стран в регионе и унес жизни 226 тыс человек.