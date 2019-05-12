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12.05.2019, 19:55

В Индонезии после выборов погибли около 500 членов избиркомов

В Индонезии после выборов погибли около 500 членов избиркомов - Фото
Фото: EPA

Все погибшие - члены избирательных комиссий

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После дня выборов в Индонезии погибли 496 сотрудников избирательных комиссий - от переутомления, истощения, сердечных приступов, инсультов и обострения других недугов. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на информацию местных властей.

"496 сотрудников избиркомов скончались после дня выборов. По сообщениям свидетелей, жертвы были истощены после 12 часов непрерывной работы", - отмечается в сообщении.

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Свидетели утверждают, что жертвы были истощены после 12 часов изнурительной неприрывной работы. По данным Центральной избирательной комиссии, большинству из погибших было от 50 до 70 лет. Около 2000 человек госпитализированы.

В Минздраве страны сказали, что смерти стали для них неожиданность, поскольку "их обязанности требовали отличного здоровья".

Отмечается, что "никогда в истории Индонезии выборы не вызывали столько смертей" и считаются "самыми сложными в мире", поскольку в них учавствовало рекордное количество людей - 80% из 193 млн избирателей. Каждый избиратель заполнял по пять бюллетеней. Было создано 800 тыс избирательных участков. Голоса в бюллетенях считались вручную.

17 апреля одновременно выбирали президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса и членов региональных и местных законодательных органов.

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Теги: выборы, центральная избирательная комиссия, смерть, индонезия
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