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16.07.2019, 08:10

В Иране арестован французский академик, с ней нет связи - BBC

В Иране арестован французский академик, с ней нет связи - BBC - Фото
Фариба Адельха (скриншот)

Задержанная иранскими властями Фариба Адельха - ученый-антрополог. Консула к ней не пускают с июня.

Корпус Стражей Исламской революции якобы арестовал в Иране франко-иранского академика Фарибу Адельха. Ученому-антропологу не дают связаться с консулом, пишет со ссылкой на МИД Франции служба Би-би-си.

Париж призвал Тегеран "в полной мере прояснить ситуацию" с Адельха и немедленного разрешить ей поговорить с консульством.

Французские СМИ пишут, что академика Парижского Института политических исследований задержали еще в июне. На днях иранские власти заявили, что "не имеют информации" об этом кейсе.

"Я слышал новости, (но) не знаю, кто ее арестовал и на каком основании", - заявил спикер правительства Ирана Али Рабиеи.

Исследования 60-летней Адельха посвящены социо-политическим изменениям в Иране во второй половине ХХ века. Она написала ряд книг по исламу и Ирану.

По данным сайта иранских экспатриантов IranWire, ученого задержал КСИР, а мотив их действий - "вероятное подозрение в шпионаже". Последние несколько месяцев она вместе с французским студентом проводила исследования в священном городе шиитов Куме. Отметим, что в его окрестностях находится ракетный полигон. Город расположен в 150 км к югу от Тегерана.

Спикер МИД Франции посетовал, что до сих пор власти Ирана "не дали никакого удовлетворительного ответа на наши запросы".

Институт Sciences Po считает кузницей политической и дипломатической элиты Франции.

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Теги: Иран, КСИР, Фариба Адельха
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