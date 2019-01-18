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18.01.2019, 19:55

В Ирландии женщине с аномалией плода отказали в аборте

В Ирландии женщине с аномалией плода отказали в аборте - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Аборты в Ирландии легализовали в декабре прошлого года. Ранее они были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода

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В клинике в Ирландии, где в прошлом месяце легализовали аборты, женщине отказали в проведении искусственного прерывания беременности, несмотря на то, что ребенку был поставлен диагноз фатальной аномалии плода. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в больнице Кумб в Дублине.

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Женщине сказали, что она должна подождать четыре недели – за это время, по мнению врачей клиники, может произойти самопроизвольный выкидыш.

В самой больнице заявили, что в настоящее время у них не хватает ресурсов для предоставления полного спектра услуг по прерыванию беременности.

Случай обсудили в нижней палате парламента Ирландии.

Рут Коппингер из партии Солидарность-Люди важнее прибыли сказала, что два консультанта подтвердили случай фатальной аномалии плода, но совет больницы отказался от проведения аборта.

Ирландский закон о регулировании прерывания беременности гласит, что прерывание допускается, когда два акушера подтверждают, что плод не выживет вне матки.

Женщина рассматривает возможность поездки в Англию для проведения аборта.

В декабре прошлого года парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.

До этого аборты в Ирландии, где католическая церковь имеет значительное влияние, были запрещены даже в случае изнасилования, инцеста или смертельной патологии плода. Максимальное наказание за аборт было до 14 лет тюрьмы.

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Теги: консерватизм, медицина, ирландия, беременность, аборт
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