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01.02.2019, 16:23

В Ирландии против Facebook ведут сразу семь расследований

В Ирландии против Facebook ведут сразу семь расследований - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Facebook обвиняют в неумышленном разглашении персональной информации пользователей

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В Ирландии против Facebook ведут семь расследований по нарушениям защиты данных. Об этом пишет Bloomberg.

Среди прочего, Facebook обвиняют в неумышленном разглашении персональной информации пользователей: виной этому были ошибке в программном коде.

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По информации издания, регулятор Ирландии хочет воспользоваться ситуацией и, руководствуясь новыми правилами, выписать компании большие штрафы.

Комиссар по вопросам защиты информации Ирландии Хелен Диксон также отметила, что в общем в стране ведут 16 расследований против крупных технологических компаний, среди которых Twitter, Apple, LinkedIn. 

По ее словам, решения по громким делам могут быть приняты в июне или июле этого года.

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Теги: facebook, ирландия, персональные данные
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