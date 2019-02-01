В Ирландии против Facebook ведут сразу семь расследований

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В Ирландии против Facebook ведут семь расследований по нарушениям защиты данных. Об этом пишет Bloomberg.

Среди прочего, Facebook обвиняют в неумышленном разглашении персональной информации пользователей: виной этому были ошибке в программном коде.

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По информации издания, регулятор Ирландии хочет воспользоваться ситуацией и, руководствуясь новыми правилами, выписать компании большие штрафы.

Комиссар по вопросам защиты информации Ирландии Хелен Диксон также отметила, что в общем в стране ведут 16 расследований против крупных технологических компаний, среди которых Twitter, Apple, LinkedIn.

По ее словам, решения по громким делам могут быть приняты в июне или июле этого года.

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