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26.01.2019, 18:43

В Испании нашли тело ребенка, упавшего в 100-метровую скважину

В Испании нашли тело ребенка, упавшего в 100-метровую скважину - Фото
Фото: ЕРА

За все время спасательной операции мальчик не подал никаких признаков жизни

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Испанские спасатели в субботу обнаружили труп двухлетнего мальчика, упавшего в глубокую узкую скважину на юге Испании 13 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанского чиновника.

Спасатели работали днем и ночью, чтобы добраться до Юлена Роселло в скважине глубиной 100 метров и шириной всего 25 см.

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"В 1:25 (по местному времени) спасательные команды достигли той области скважины, где они искали Юлена, и нашли безжизненное тело малыша", - сказал представитель правительства Малаги.

Как отмечает издание, за все время спасательной операции ребенок не подал никаких признаков жизни.

Юлен Роселло провалился в скважину 13 января во время семейного пикника в деревне Тоталан, находящейся в 20 километрах к северу от Малаги.

Спасательная операция началась в тот же день. В ней приняли участие более 100 человек - пожарных, полицейских, инженеров и других специалистов.

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Теги: испания, дети, ребенок, операция, спасатель
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