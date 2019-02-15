В Испании тело диктатора Франко уберут с территории мемориала

Мемориал Долина павших в Испании (фото - EPA)

Правительство Испании договорилось об условиях эксгумации тела Франциско Франко. Согласно мировому соглашению потомкам диктатора предоставят 15 дней для выбора нового места перезахоронения. Об этом сообщает El Periodico.

Если семья не примет решение в указанный срок, правительство само выберет новое место для могилы.

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Испанские власти решили перенести останки Франко из финансируемого государством мавзолея в монументальном комплексе Долина павших в 2018 году. Правительство считает, что мемориал должен быть местом памяти о гражданской войне, а не прославлять диктатуру.

В сентябре решение перенести останки Франко одобрил испанский парламент. Однако несколько потомков Франко решительно воспротивились эксгумации.

Против выноса останков Франко из мавзолея протестовали тысячи ультраправых. В ноябре в Испании арестовали снайпера по подозрению в намерении убить премьера за эксгумацию Франко.

Мавзолей, открытый самым Франко в 1959 году, расположен в католической базилике на склоне холма, где также похоронен основатель испанской фашистской партии "Фаланга" Хосе Антонио Примо де Ривера. Долгое время Долина павших была местом паломничества ультраправых групп в Испании.

Общегосударственный закон об исторической памяти, принятый в Испании в 2007 году, требует постепенной замены символов, связанных с жестоким правлением Франко.

В гражданской войне в Испании погибли 500 тысяч комбатантов и гражданских лиц. Во время правления Франко в 1939-1975 годах десятки тысяч его противников были убиты или заключены в тюрьму.