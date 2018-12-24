В Италии из вулкана Этна пошли клубы дыма: фото

Вулкан Этна (скрин из видео)

Итальянский вулкан Этна в который раз проснулся и выбросил в воздух клубы пыли. Об этом сообщает Reuters.

В активное состояние вулкан привела серия из 130 подземных толчков магнитудой в 4 балла, говорят в итальянском Национальном институте геофизики и вулканологии.

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О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе. Его высшая точка находится в 3330 метрах над уровнем моря.

Вулкан часто "подает признаки жизни": в последний раз клубы дыма из его кратера шли 25 августа этого года.

Самое же крупное последнее извержение Этны произошло в 1992 году. Тогда от его разрушительной силы едва удалось спасти небольшой городок Дзафферана, который располагается прямо у подножья Этны.

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